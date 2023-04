Wohnung der Freundin als Drogenbunker benutzt: Haftstrafe

Die Polizei hatte Anfang 2018 in den Räumen in Frankfurt-Bornheim größere Mengen Kokain und Cannabis sowie 98.000 Euro Bargeld, eine Geldzählmaschine sowie zwei Schusswaffen sichergestellt. Während sich der 34-Jährige zu diesem Zeitpunkt bereits in die Niederlande abgesetzt hatte, kam die junge Frau kurzzeitig in Untersuchungshaft.