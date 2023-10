Wohnung in Mehrfamilienhaus nach Explosion unbewohnbar

Marburg (dpa/lhe) - . In einer Wohnung in Marburg ist es zu einer Explosion gekommen. Die Polizei teilte am Mittwoch mit, dass ein 39 Jahre alter Bewohner leicht verletzt wurde. Seine gleichaltrige Ehefrau blieb unverletzt. In der nun unbewohnbaren Wohnung im zweiten Stockwerk stürzte eine Wand ein.