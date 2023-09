Wohnungsbrand in Bensheim: Mann stirbt bei Sturz aus Gebäude

Bensheim (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand in Bensheim (Kreis Bergstraße) ist in der Nacht zum Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses gefallen oder gesprungen, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am frühen Sonntagmorgen mit. Die Leiche des Mannes wurde auf einem Vordach gefunden. Ein weiterer Bewohner des Gebäudes kam mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Für die Bewohner des siebenstöckigen Gebäudes sei eine Betreuungsstelle eingerichtet worden. Dort fanden sich zunächst 25 der im Gebäude gemeldeten Menschen ein, darunter auch Kinder. Der Brand war am frühen Morgen gelöscht, der Einsatz dauerte aber noch an.