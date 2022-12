Wohnungsbrand vermutlich durch Zigarette verursacht

Kassel (dpa/lhe) - . Der Wohnungsbrand in Kassel, bei dem am Donnerstag ein 63-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden ist, könnte durch eine glimmende Zigarette verursacht worden sein. Es hätten sich bislang keine Hinweise auf eine andere Brandursache ergeben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann hatte bei dem Feuer eine massive Rauchgasvergiftung erlitten. Sein Zustand soll den Angaben vom Freitag zufolge weiter kritisch sein.