„Wohnungskrise“: Linke fordert staatliches Handeln

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Wohnraum in Städten ist knapp, die Mieten steigen: Die Linke im Wiesbadener Landtag spricht von einer „Wohnungskrise in Hessen“. Die Oppositionsfraktion bezog sich dabei am Mittwoch auf eine neue Wohnstudie der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie auf Antworten der Landesregierung auf parlamentarische Anfragen.