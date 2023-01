Wolf reißt zwei Schafe in Nordhessen

Wiesbaden/Hessisch Lichtenau (dpa/lhe) - . Zwei Schafe sind in Hessisch Lichtenau im Werra-Meißner-Kreis von einem Wolf gerissen worden. Dies habe eine Genanalyse bestätigt, teilte das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Schafe waren Ende Dezember 2022 tot gefunden worden. Somit haben laut HLNUG im vergangenen Jahr insgesamt 11 Wölfe 20 Nutztiere getötet.