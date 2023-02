Wolfs-DNA an zwei toten Schafen nachgewiesen

Wiesbaden/Wehrheim (dpa/lhe) - . An zwei im Taunus gefundenen Schafskadavern sind die DNA-Spuren eines Wolfs nachgewiesen worden. Dies habe eine Genanalyse bestätigt, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Montag in Wiesbaden mit. Die Schafe waren Ende Januar in Wehrheim im Hochtaunuskreis tot gefunden worden. Der Fund sei somit der erste Wolfsübergriff auf Nutztiere im Jahr 2023 in Hessen. Im vergangenen Jahr töteten laut HLNUG insgesamt elf Wölfe 20 Nutztiere.