Wolfspopulation steigt: Weidetierhalter wollen Obergrenze

Im Beobachtungszeitraum von Mai 2021 bis April 2022 gab es im Land laut Ploenes vier Wolfsterritorien: ein Rudel in Rüdesheim, eine Einzelwölfin im Stölzinger Gebirge sowie jeweils ein Paar in Ludwigsau und Wildflecken länderübergreifend zu Bayern. Ein Wolf gilt dann offiziell als territorial, wenn er in einem bestimmten Gebiet mindestens zweimal im Abstand von sechs Monaten genetisch erfasst wird. „Mit durchziehenden Wölfen ist in ganz Hessen jederzeit zu rechnen“, so Ploenes.