Wolke Verlag aus Hofheim erhält Hessischen Verlagspreis

Wiesbaden/Hofheim/Kassel (dpa/lhe) - . Der Hessische Verlagspreis wird dieses Jahr an einen Verlag aus dem Main-Taunus-Kreis vergeben. Der Wolke Verlag aus Hofheim erhalte den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis, teilte das Kunst- und Kulturministerium in Wiesbaden am Dienstag mit. Seit 1980 veröffentlicht das Unternehmen Titel zu zeitgenössischer, vor allem experimenteller Musik und zum Free Jazz. Geehrt wird der Verlag laut Mitteilung „für die Qualität einzelner Titel und die schöne Gestaltung vieler Bände ebenso wie für sein konsequentes Programm“.