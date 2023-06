Wolken, Regen und Gewitter zum Wochenstart erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Woche startet in Hessen mit einem Mix aus Wolken und Regen, im Wochenverlauf kommt es immer häufiger zu Gewittern. Der Montag wird bewölkt, es soll aber nur vereinzelt Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Südosten sind auch einzelne Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich. Die Temperaturen liegen bei maximal 31 Grad, in höheren Lagen bei 25 Grad. In der Nacht zu Dienstag kommt es in der zweiten Nachthälfte gebietsweise zu schauerartigem Regen und örtlich zu Gewittern.