Wolken, Regen und kühle Temperaturen am Dienstag in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Kühle Temperaturen und viele Wolken: Der Frühling zeigt sich in Hessen vorerst von seiner unangenehmen Seite. Am Dienstag ist der Himmel wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Landesweit treten einzelne Regenschauer auf, die am Abend abklingen sollen. Im Norden können zudem starke Windböen auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 9 bis 12 Grad. Im Bergland erwarten die Meteorologen teils Schneeschauer bei 4 bis 7 Grad. In der Nacht zu Mittwoch kann sich örtlich Frost bilden bei Tiefstwerten zwischen 2 und minus 1 Grad.