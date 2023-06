„Wollen volles Stadion“: Wehen vor Zweitliga-Aufstieg

Bielefeld (dpa) - . Den dritten Zweitliga-Aufstieg des SV Wehen Wiesbaden möchte Markus Kauczinski vor bester Kulisse perfekt machen. „Bei so einer bedeutenden Partie Fans teilweise oder sogar komplett auszuschließen, macht keinen Sinn. Wir wollen auch ein volles Stadion mit dieser speziellen Atmosphäre“, sagte Kauczinski am Montag in einem vom Verein verbreiteten Statement. Auf eine Pressekonferenz hatte der Club verzichtet. Die Hessen haben am Dienstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld eine ideale Ausgangsposition, nachdem das Relegationshinspiel mit 4:0 gewonnen wurde.