Yvonne Catterfeld gastiert in der Bad Hersfelder Stiftsruine

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld bestreitet in diesem Sommer zusammen mit ihrer Band einen Auftritt bei den Bad Hersfelder Festspielen. Am 17. August um 20.00 Uhr gastiert Catterfeld mit ihrem aktuellen Programm in der Stiftsruine, wie die Festspielleitung am Freitag mitteilte. „Dass Schauspielerinnen und Schauspieler bei den Festspielen als Musiker auftreten, hat ja inzwischen eine gewisse Tradition“, erklärte Festspiel-Intendant Joern Hinkel. „Ich freue mich riesig, dass Yvonne Catterfeld mit ihrer Band zu den Bad Hersfelder Festspielen kommt. Ihre Leidenschaft, Geschichten zu erzählen und das Publikum mitzureißen, überträgt sich auch in ihren Konzerten.“