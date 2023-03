Zahl der Einbrüche in Feuerwachen gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der Einbrüche in hessische Feuerwachen ist im Jahr 2022 in Hessen gestiegen. Insgesamt wurden 40 Taten mit einem Schaden von 62.000 Euro registriert, wie das Hessische Landeskriminalamt in Wiesbaden auf Anfrage mitteilte. Im Jahr 2021 waren 28 Einbrüche mit einem Schaden von 68.000 Euro bekannt geworden, jeder vierte Fall wurde damals aufgeklärt.