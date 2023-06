Zahl der Erstsemester in Hessen rückläufig

In Hessen fingen jeweils zum Wintersemester in den vergangenen zehn Jahren von 2013 bis 2022 insgesamt 288.360 Menschen mit einer schulischen Hochschulzugangsberechtigung ein Studium an einer staatlichen Hochschule an. Waren es zum Wintersemester 2013 noch 31 850, so lag die Zahl im vergangenen Jahr bei 24 242. Der Rückgang war über die Jahre der Antwort zufolge aber nicht kontinuierlich. Auch bei den Studienanfängern mit beruflicher Qualifikation oder besonderer Begabung gab es einen Rückgang. Lag die Zahl zwischen 2017 bis 2019 noch bei 500 oder höher, waren es im vergangenen Jahr 382.