Zahl der Messerattacken binnen zwei Jahren deutlich erhöht

Beuth verwies darauf, dass die Zahl der Straftaten landesweit von 2002 bis 2022 insgesamt um mehr als 60.000 Delikte gesunken sei. Mit der Änderung einer Verordnung sei es den Behörden zudem möglich, Waffenverbotszonen an besonders frequentierten Orten einzurichten. „Wo sich viele Menschen aufhalten, können fortan leichter Waffenverbotszonen entstehen“, heißt es in der Antwort zur Kleinen Anfrage der AfD. Für die Landesregierung sei es eindeutig, dass in den Innenstädten und Fußgängerzonen Messer nichts zu suchen hätten. „Die Erfahrungen beispielsweise in Wiesbaden mit mehr als 170 sichergestellten Messern haben den präventiven Mehrwert bereits eindrucksvoll belegt.“