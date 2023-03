Zahl der Online-Einkommensteuererklärungen steigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Immer mehr Steuerpflichtige in Hessen geben ihre Einkommensteuererklärung online ab. 2022 wurden fast 80 Prozent der rund 2,1 Millionen Einkommensteuererklärungen elektronisch über das Elster-Portal eingereicht, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. 2017 habe diese Quote noch bei rund 62 Prozent gelegen.