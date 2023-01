Zahl der Organspenden 2022 in Hessen gesunken

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Zahl der Organspenden ist im Jahr 2022 in Hessen gesunken. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Montag in Frankfurt mitteilte, wurden 2022 im Bundesland 169 Organe gespendet. Im Vorjahr waren es noch 213 gewesen. Auch die Anzahl der Menschen, die in Hessen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe spendeten, sank von 66 im Jahr 2021 auf 51 im Jahr 2022.