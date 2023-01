Zahl der Schülerlotsen geht in Hessen zurück

Frankfurt/Main/Berlin (dpa/lhe) - . Schülerlotsen sind in Hessen immer weniger zu sehen. „Bei uns ist die Zahl in den letzten Jahren leider relativ stark zurückgegangen“, berichtete der Geschäftsführer der Landesverkehrswacht (LVW) in Hessen, Thomas Conrad. Landesweit gebe gibt es demnach nur noch um die 200 Schülerlotsen, vor sechs Jahren waren es noch um die 1000 Beteiligte.