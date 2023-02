Zahl der Sozialwohnungen steigt in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Ende 2022 habe es 1600 Sozialwohnungen zusätzlich im Vergleich zum Vorjahr gegeben, teilte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden mit. Die Trendwende sei geschafft und sie halte an. Nachdem jahrzehntelang Tausende Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen seien, gebe es nun im zweiten Jahr in Folge einen Aufwärtstrend bei der Zahl der Sozialwohnungen in Hessen. „Wir haben den Tanker gedreht.“ Ende des vergangenen Jahres belief sich der Sozialwohnungsbestand damit laut Ministerium auf insgesamt 82.159 in Hessen.