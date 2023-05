Zahl der Ukrainer in Hessen in die Höhe geschnellt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in Hessen ist im vergangenen Jahr rapide gestiegen. Sie erhöhte sich nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine im Februar 2022 bis zum Ende des Jahres auf 88.100 Personen. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Im Vergleich zu 2021 war das ein Plus von 700 Prozent.