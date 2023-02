Zahl der ukrainischen Erstsemester deutlich gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . 2022 haben sechsmal so viele Studierende aus der Ukraine ein Studium an hessischen Hochschulen aufgenommen wie im Vorjahr. Wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, begannen im Jahr des Kriegsausbruchs in der Ukraine 770 ukrainische Studierende ein Studium in Hessen. Insgesamt stieg die Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger um 0,6 Prozent auf rund 37.700.