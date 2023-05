Zahl der Verkehrsunfälle nach Abflauen von Corona gestiegen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wie auch bundesweit hat die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen nach Abflauen der Corona-Pandemie wieder zugenommen. 2022 registrierte die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 5 Prozent auf 137 260 Unfälle, wie das Innenministerium in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Deutschlandweit steigerte sich die Zahl der Verkehrsunfälle um 4 Prozent auf 2,4 Millionen. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, ereigneten sich 2022 in Hessen aber 8 Prozent (149 440) weniger Unfälle. Auf Hessens Straßen kamen im vergangenen Jahr 208 Menschen ums Leben - 23 mehr als im Jahr 2021.