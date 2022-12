Weniger Geldautomaten in Hessen gesprengt: LKA warnt dennoch

Wiesbaden . Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in Hessen gesunken. Im laufenden Jahr waren es bisher 38 Fälle (Stand 15.12.), im Vorjahreszeitraum 51, wie das Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage in Wiesbaden mitteilte. In 6 Fällen blieb es beim Versuch, in 11 Fällen gelang die Sprengung, doch es wurde nichts gestohlen. 21 Sprengungen verliefen aus Sicht der Täter erfolgreich. Der Gesamtschaden stieg auf mehr als 6,5 Millionen Euro an - nach über 5 Millionen Euro im gesamten Vorjahr. Die Diebstahlsumme sank allerdings von rund 2,5 Millionen Euro auf rund 1,6 Millionen Euro.