Zahl von Kindeswohlgefährdungen auf Höchststand

In fast jedem zweiten Fall waren den Angaben zufolge Kinder im Alter unter sieben Jahren betroffen. Am häufigsten (49 Prozent) wurden bei den Kindern und Jugendlichen psychische Misshandlungen festgestellt, gefolgt von Vernachlässigungen (46 Prozent) und körperlichen Misshandlungen (25 Prozent). In fünf Prozent der Fälle habe es Anzeichen sexueller Gewalt gegeben. In 700 Fällen ordneten die hessischen Familiengerichte einen teilweisen oder vollständigen Entzug der elterlichen Sorge an, im Vergleich zum Jahr 2021 ging diese Zahl um 19 Prozent zurück, wie es weiter hieß.