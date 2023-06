Zahlreiche prominente Gäste bei Festspiel-Premiere

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Für die Premiere der Bad Hersfelder Festspiele an diesem Freitagabend haben sich zahlreiche prominente Gäste angekündigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, stehen unter anderem die Schauspieler Erol Sander, Eva Habermann, Anja Kruse, Diana Körner, Brigitte Grothum, Nina Petri, Sibylle Nicolai, Max Simonischek und Hans-Joachim Heist auf der Gästeliste. Auch „Lottofee“ Franziska Reichenbacher und ihre Vorgängerin Karin Tietze-Ludwig sowie zahlreiche hessische Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wollen dabei sein, wenn die Festspiele in der mittelalterlichen Stiftsruine in die neue Saison starten.