Zahlreiche Unwettereinsätze im Landkreis Darmstadt-Dieburg

Darmstadt (dpa/he) - . Wegen Unwetters sind Feuerwehrkräfte im Landkreis Darmstadt-Dieburg und in Darmstadt zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. In Darmstadt sorgte Starkregen in der Nacht auf Samstag für einige vollgelaufene Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden der Leitstelle Darmstadt 50 Einsatzorte gemeldet.