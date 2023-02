Zahnbehandlungen in Hessen seltener nötig

Die Menschen in den nördlichen Landkreisen benötigen erheblich häufiger eine invasive Zahntherapie als Mittel- und Südhessen. Im Werra-Meißner-Kreis, in Fulda und Hersfeld-Rotenburg müssen jüngere Menschen überdurchschnittlich schnell wieder in Behandlung - in Darmstadt, im Odenwald und an der Bergstraße ist der Zeitraum zwischen zwei Behandlungen besonders lang.