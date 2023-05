Münster (dpa/lhe) - . Ein zehn Jahre altes Kind ist am Dienstag in Münster auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 25 Jahre alte Autofahrerin das Mädchen, das mit einem Tretroller unterwegs war, übersehen. Das Mächen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.