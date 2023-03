Zehn Kandidaten für Oberbürgermeisteramt in Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Rund 115.000 Menschen sind an diesem Sonntag in Darmstadt aufgerufen, eine neue Oberbürgermeisterin oder einen neuen Oberbürgermeister zu wählen. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten sind vom Wahlausschuss der viertgrößten hessischen Stadt zugelassen worden. Der noch amtierende Bürgermeister Jochen Partsch (Grüne) tritt nicht für eine dritte Amtszeit an. Sollte keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, wird es am 2. April eine Stichwahl für die beiden Nominierten mit den meisten Stimmen geben.