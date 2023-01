Zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur OB-Wahl zugelassen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters hat der Wahlausschuss in Darmstadt zehn Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen. Zwei Bewerber seien wegen zu weniger Unterstützerunterschriften nicht zugelassen worden, teilte die Stadt nach der Ausschusssitzung am Freitag mit. Sie können noch Einspruch einlegen. In Darmstadt wird am 19. März ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Eine mögliche Stichwahl ist für den 2. April terminiert. Amtsinhaber Jochen Partsch (Grüne) kandidiert nicht für eine dritte Amtszeit.