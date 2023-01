Zehn Lebensmittelbetriebe wegen Hygienemängel geschlossen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Verdorbene Lebensmittel, Mäusekot und Hygienemängel: In der ersten Januarwoche hat die Lebensmittelkontrolle des Frankfurter Ordnungsamtes bereits zehn Lebensmittelbetriebe vorläufig geschlossen. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, waren mehrere Restaurants sowie ein Lebensmittelhändler betroffen. Die Kontrolleure stellten beispielsweise starke Verschmutzungen von Küchengeräten fest, verschmutzte Unterbaukühlungen und mit Mäusekot verdreckte Fußböden hinter der Kücheneinrichtung. In einem anderen Restaurant war der Backofen extrem verunreinigt.