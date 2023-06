Zehntausende bei Firmenlauf in Frankfurt gestartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In der Frankfurter Innenstadt sind am Mittwoch Zehntausende Läuferinnen und Läufer zum diesjährigen Firmenlauf J.P. Morgan Corporate Challenge gestartet. Die angemeldeten mehr als 55.000 Freizeitsportler gehören nach Angaben der Veranstalter mehr als 2000 Unternehmen an. Die Strecke führte 5,6 Kilometer durch die Innenstadt. Nach Angaben der Polizei blieb bis zum Abend alles ruhig.