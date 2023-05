Zehntausende Besucher bei Gartenschau in Höxter

In Höxter steht aktuell für die Gärtner der Wechsel auf den sogenannten Sommerflor an. Dazu werden die Frühblüher in den Saison-Beten durch Sommerblumen ersetzt. Etwa 42.000 Löwenmäulchen, Dahlien und andere Sommerblüher kommen in den nächsten zweieinhalb Wochen in die Erde. Beim Kulturprogramm ist am 27. Mai Katharina Thalbach zu Gast und liest aus Erich Kästners Werken. Am 4. Juni kommt Schauspieler und Musiker Axel Prahl mit seiner Band nach Höxter.