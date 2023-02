Zehntausende feiern bei Rosenmontagsumzügen in Hessen

Auch im nordhessischen Fritzlar setzte sich am Nachmittag der Rosenmontagsumzug in Bewegung - in diesem Jahr in abgespeckter Version, wie Otto May sagte, Vizepräsident des Karnevalsvereins FKG Die Eddernarren. In der vergangenen Woche seien die Sicherheitsauflagen noch einmal verschärft worden, so dass ein Teil des ursprünglichen Streckenabschnitts gesperrt werden musste. Statt der sonst 70 bis 75 Zugnummern seien deswegen nur 57 Wagen an den Start gegangen. „Auf der kürzeren Strecke hätten sich die vielen Wagen nur im Weg gestanden“, erklärt May. Die Sicherheit gehe vor. Nach Polizeiangaben feierten rund 9000 Zuschauer bei dem bunten Treiben. Besondere Vorkommnisse oder Polizeieinsätze habe es nicht gegeben, der Umzug sei reibungslos über die Bühne gegangen.