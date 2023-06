Zehntausende kehren der katholischen Kirche den Rücken

Bonn. Bundesweit sind im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das geht aus der am Mittwoch in Bonn veröffentlichten Statistik der Deutschen Bischofskonferenz hervor. Das sind so viele wie noch nie und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals waren es 359.338. Auch 2022 hatte die katholische Kirche wegen der Missbrauchsskandale und ihres Umgangs damit in der Kritik gestanden.