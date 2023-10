„Zeit wäre“: Frankfurt hofft bei NFL auf Taylor-Swift-Besuch

Frankfurt/Kansas City (dpa) - . Die Stadt Frankfurt am Main hofft im Rahmen der beiden Spiele der Football-Liga NFL auf einen Besuch von Taylor Swift. Die Pop-Gigantin wurde in dieser Woche Händchen haltend mit Travis Kelce von den Kansas City Chiefs abgelichtet. Kelce tritt mit den Chiefs am 5. November (15.30 Uhr) gegen die Miami Dolphins im Frankfurter Fußballstadion an.