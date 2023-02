Zeitweise acht Mal so viele Corona-Fälle in Heimen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Pflegebedürftige in Heimen waren einer Krankenkasse zufolge viel stärker von Corona-Infektionen betroffen als der Rest der hessischen Bevölkerung. Wie aus dem aktuellen Pflegereport der Barmer hervorgeht, lag im Januar 2021 der Anteil der Pflegebedürftigen mit einer Covid-19-Diagnose in hessischen Heimen bei über zehn Prozent. Damit war der Wert rund acht Mal höher als im Rest der Bevölkerung, in der zum gleichen Zeitpunkt nur 1,2 Prozent infiziert waren, wie die Barmer am Mittwoch in Frankfurt berichtete.