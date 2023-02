Zentralrat fordert Konsequenzen für documenta

Berlin (dpa) - . Nach den Diskussionen um die documenta fifteen mit als antisemitisch interpretierten Kunstwerken hat der Zentralrat der Juden in Deutschland erneut Konsequenzen gefordert. „Sich in Reden gegen Antisemitismus auszusprechen, ist gut und wichtig, aber hieraus müssen auch Handlungen erwachsen“, sagte der Geschäftsführer des Zentralrats, Daniel Botmann, am Mittwoch in Berlin im Kulturausschuss des Bundestages. Dies müsse auf der Haltung fußen, „dass man Antisemitismus in keinem Umfang und in keiner Ausprägung dulden wird“.