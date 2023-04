Zerstörtes Einsatzfahrzeug nach Brand in Feuerwehrhaus

Riedstadt (dpa/lhe) - . Durch einen Brand in einem Feuerwehrhaus in Riedstadt (Groß Gerau) ist ein Einsatzfahrzeug zerstört worden - dabei entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro. Die Feuerwehrleute seien in Sicherheit und unversehrt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Riedstadt-Wolfskehlen am Donnerstagabend auf Nachfrage. Demnach löste die automatische Brandmeldeanlage um 18.44 Uhr den Alarm im Feuerwehrhaus aus. Das Feuer sei aus bislang ungeklärten Gründen an einem Einsatzwagen ausgebrochen und habe sich rasch in der Halle ausgebreitet.