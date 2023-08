Zeuge im Syrien-Prozess: „Arzt hat die Leute geschlagen“

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess gegen einen Arzt um Folter in syrischen Militärgefängnissen hat ein Zeuge am Donnerstag den Angeklagten belastet. „Er war im Team und hat die Leute geschlagen“, sagte der 47 Jahre alte Zeuge, der zu den politischen Häftlingen in dem Gefängnis gehörte und heute in Deutschland lebt, vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. An früheren Verhandlungstagen hatte er bereits von selbsterlebter Folter berichtet und auch die allgemeinen Verhältnisse geschildert.