Ziel Viertelfinale: Eintracht als Favorit ins Pokal-Derby

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im brisanten Hessen-Derby gegen den SV Darmstadt 98 will Eintracht Frankfurt die Erfolgsserie des Zweitliga-Spitzenreiters stoppen und dem Pokalfinale in Berlin einen Schritt näher kommen. „Im Endeffekt ist es einfach. Das Ziel ist Viertelfinale“, verkündete Eintracht-Trainer Oliver Glasner vor dem Duell am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky).