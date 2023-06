Ziemlich beste Feinde: Skurriler Darts-Zwist bei Belgiern

Frankfurt/Main (dpa) - . Menschlich herrscht zwischen den beiden Darts-Profis Dimitri van den Bergh und Kim Huybrechts Eiszeit. Das an sich wäre schon interessant, doch die beiden Belgier spielen bei der Team-WM in Frankfurt am Main auch noch zusammen - und demonstrierten am Donnerstagabend auf der Bühne, wie wenig sie sich gerade leiden können. „Es ist eine private Sache, wir werden nicht darüber sprechen“, sagte Huybrechts im kompakten Presseraum, in dem sich 95 Prozent der Fragen um den skurrilen Zwist des Duos drehte. Das klare 4:0 gegen Finnland war sportlich direkt abgehakt.