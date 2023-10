Zizek-Rede: Israelische Intellektuelle zeigen Verständnis

Auf die Frage, wie sicher sie sich nach den Anschlägen in Europa als Israelis und Juden fühlen, sagte Mendel: „Ich fühle mich hier sicher.“ Er könne die Angst jüdischer Menschen in Deutschland teilweise verstehen, „aber es kommt mir vor wie eine Zumutung gegenüber den Menschen in Israel, die wirklich in Gefahr sind“. Auch Rabinovici findet das „ein bisschen obszön“: Die Bedrohungssituation in Deutschland und Israel sei „nicht zu vergleichen“.