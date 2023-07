Zoll: Aktion gegen Schwarzarbeit deckt Verstöße auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit im Gastgewerbe haben Zoll-Fahnder in Hessen zahlreiche Verstöße festgestellt. Neun Arbeitnehmer verfügten nicht über die erforderliche Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung und wurden im Rahmen der Überprüfungen am Freitag vorläufig festgenommen, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Sonntag mitteilte.