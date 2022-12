Zoll findet 12.600 Ecstasy-Pillen in Hundefutterpackungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Zoll hat am Frankfurter Flughafen rund 12.600 Ecstasy-Pillen in Hundefutterpackungen gefunden. Die Exportsendung war an einen Empfänger in Paraguay adressiert, wie der Zoll am Donnerstag mitteilte. Beim Öffnen der Tüten fand der Zoll zwei durchsichtige Tüten mit den Drogen.