Zoll findet 1,5 Tonnen Kokain in drei Jahren

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Insgesamt 1,5 Tonnen Kokain haben Polizei und Zoll in den vergangenen drei Jahren am Frankfurter Flughafen sichergestellt. Die aus Südamerika stammenden Drogen wurden bei Kontrollen im Frachtbereich gefunden, wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch mitteilte.