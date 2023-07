Zoll findet 83 Kilo der Droge Khat in Reisegepäck

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Zoll hat im Gepäck eines 36-Jährigen am Frankfurter Flughafen 83 Kilogramm der Droge Khat gefunden. Bei einer Kontrolle zweier Koffer des Mannes habe ein Röntgenbild gezeigt, dass das Gepäck mit Pflanzen gefüllt war, teilte der Zoll am Donnerstag mit. Der Mann soll mit zwei weiteren Koffern gleichen Inhalts unterwegs gewesen sein. Beim Öffnen der Gepäckstücke seien die Zöllner bereits am 5. Juli auf das frische Khat gestoßen. Gegen den Mann, der aus Tel Aviv (Israel) eingereist war, läuft nun ein Strafverfahren.