Zoll: Spendengelder für Erdbebenopfer bei Flug angeben

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei wollen nach Angaben des Frankfurter Hauptzollamts zunehmend Privatleute Spendengelder in die betroffenen Regionen bringen. Allerdings beachten nicht alle dabei die auch für diese Spenden geltenden Vorschriften, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Die Anmeldepflicht für Barmittel ab einem Betrag von 10.000 Euro gelte nämlich auch für Spendengelder.