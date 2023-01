Zu A49-Protesten wird weiterhin ermittelt

Gießen (dpa/lhe) - . Mehr als zwei Jahre nach den Protesten und dem Polizeigroßeinsatz rund um den Ausbau der Autobahn 49 in Mittelhessen ermittelt die Staatsanwaltschaft weiterhin zu möglichen Straftaten. Noch offen ist etwa das Verfahren gegen einen Polizisten wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Amt. Es habe sich „sehr spät“ noch ein Zeuge gemeldet, so dass die Ermittlungen noch nicht endgültig abgeschlossen werden konnten, teilte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde am Freitag in Gießen mit.